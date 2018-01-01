"Издевательство и свинство". Россиян из-за визита Путина два часа держали в самолете на морозе

Инцидент произошел в красноярском аэропорту "Емельяново".

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По причине приезда президента РФ Владимира Путина в Красноярск в местном аэропорту "Емельяново" пассажиров рейса №418 "Красноярск-Москва" два часа держали в лайнере с открытыми дверьми при температуре -16 градусов по шкале Цельсик.

Кроме того, чтобы пассажиры не смотрели посмотреть на Путина, в салон самолета зашел мужчина и закрыл все шторки на иллюминаторах с одной из сторон.

Такое сообщение сегодня, в среду, 7 февраля, опубликовали представители московской службы "Радио Свобода".

"Сидим в самолете в аэропорту Красноярска. Объявили, что аэропорт закрыт, потому что прилетает Путин. Закрыли перрон для сотрудников аэропорта − и они не могут убрать трапы, чтобы закрыть двери в самолет, а отопление не работает. А на улице холодно. И никто не знает, когда аэропорт откроют. Сидим мерзнем и ждем. Такое издевательство над людьми - это настоящее свинство, а глава государства так показывает свое пренебрежение ко всем гражданам. Это мерзко, это унизительно", - написал на своей странице в Facebook пассажир Григорий Скарченко.

Всего пассажиров рейса №418 два часа продержали в самолете с открытыми на морозную улицу дверьми.

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Согласно информации аэропорта "Емельяново", всего 7 февраля на час или более здесь был задержан вылет 15 рейсов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители Путина "успокоили" насчет ракет "Искандер" возле границ Евросоюза.