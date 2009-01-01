Кабмин разорвал соглашение с Россией по экспорту товаров военного назначения

Члены правительства одобрили такое решение без обсуждения.

Россия — Украина, иллюстрация korupciya.com

В среду, 9 августа, Кабинет министров на заседании разорвал соглашение спо экспорту товаров военного назначения.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение Кабмин одобрил без обсуждения.

"… принял постановление "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны", — отмечается в статье.

Ранее Украина прекратило действие соглашения с Россией о контроле за качеством продукции, поставляемой вооруженным силам стран, разорвала договор об обмене с РФ информацией при экспорте в третьи государства или импорте из них ПЗРК "Игла" и "Стрела".