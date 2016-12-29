Крушение Ту-154: в России рассказали о последних секундах жизни самолета

На борту произошла нештатная ситуация, отметил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ.

Найденные обломки самолета, иллюстрация Reuters

Полетдо падения в Черное море длился около 70 секунд, максимальная высота, на которую он поднялся, была 250 метров при скорости 360-370 километров в час.

Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал начальник службы безопасности полетов авиации вооруженных сил РФ Сергей Байнетов, ссылаясь на расшифровки переговоров экипажа, пишет РБК.

В то же время он подчеркнул, что на авиалайнере до катастрофы произошла нештатная ситуация.

"Анализ одной фразы командира экипажа разбившегося под Сочи Ту-154 говорит "о начале особой ситуации…", — отметил тот, добавив, что радиообмен с воздушным судном был очень кратким.

"Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд? Что можно сказать за 10 секунд?", — заявил Байнетов. Также начальник сообщил, что данные, полученные с самописцев борта, позволили вдвое сократить число версий причин крушения.

"Нельзя сказать об одной причине этого авиационного происшествия. Эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий… не снята и версия теракта. Взрыва на борту не было, однако не исключено "механическое воздействие", — приводит агентство его сведения.

Напомним, Ту-154 упал 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы самолета. Версии авиакатастрофы можно узнать здесь.