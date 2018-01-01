Крыша ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово полностью обрушилась

Спасатели продолжают ликвидацию открытого горения.

Пожар удалось локализовать, но не справиться с ним оконочательно. Пресс-служба МЧС России

Крыша торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово обрушилась почти на всей площади пожара.

"В городе Кемерово на проспекте Ленина, дом 35, на четвертом этаже пятиэтажного здания торгово-развлекательного центра произошел пожар на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1500 квадратных метров", — говорится в сообщении МЧС России.

Ведомство указывает, что пожар локализован, продолжается ликвидация открытого горения. К месту пожара были своевременно направлены пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы.

Как сообщалось ранее, считавшиеся пропавшими при пожаре в Кемерово пять человек нашлись целыми и невредимыми. Точно установлено, что речь идет о 53 погибших в пожаре людях, среди них много детей. Неофициально говорится о 120 погибших.