"Мелании нелегко": Трамп прокомментировал свои измены

Порнозвезда Сторми Дэниелс готовится поделиться с общественностью новыми подробностями своей связи с президентом.

В преддверии новых скандалов Трамп поспешил задобрить супругу. Фото: Голос Америки

После, отношения президента США и его супруги заметно накалились.

Однако, несмотря на серьезные проблемы в браке, Мелания всегда держалась очень достойно во время официальных визитов. Это отметил и сам Дональд Трамп, пишет Сплетник. Во время своего выступления в Пенсильвании он похвалил супругу, отметив, что ей приходится нелегко из-за заявлений о его изменах с порнозвездой Сторми Дэниелс.

Причем в своей речи Трамп несколько раз подряд назвав супругу "прекрасной". "Вы думаете, ее жизнь так проста? Совсем нет. Она прекрасная первая леди", — сказал он.

Тем временем сама Дэниелс в ближайшее время планирует в интервью американскому журналисту и ведущему шоу "60 минут" Андерсону Куперу рассказать о подробностях своего романа с президентом. Правда, по информации инсайдеров, продюсеры шоу пригласить ее на эфир не решаются.

Напомним, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил Дэниелс за молчание 130 тысяч долларов. Позднее Коэн подтвердил, что платил Дэниелс деньги. Однако адвокат утверждает, что использовал "собственные личные деньги" в 2016 году и называет этот платеж "частной транзакцией".

Тем временем Сторми Дэниелс судится с Трампом за право сказать правду. Порнозвезда считает, что без подписи нынешнего президента США ранее заключенное соглашение о неразглашении силы не имеет.