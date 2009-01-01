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Меркель снова выдвинули кандидатом на пост канцлера ФРГ

Сегодня, 17:22

95 % из около 140 делегатов высказались за то, чтобы Меркель возглавила список ХДС.

 

Меркель
Ангела Меркель Reuters
Сегодня, 25 февраля, в Германии Христианско-демократический союз официально выдвинул Ангелу Меркель кандидатом в канцлеры на парламентских выборах, которые состоятся 24 сентября. 

95 % из около 140 делегатов высказались за то, чтобы Меркель возглавила список ХДС, сообщает Deutsche Welle.

Общее собрание ХДС состоялось в земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии. Именно в Мекленбурге — Передней Померании находится избирательный округ Ангелы Меркель, охватывающий города Штральзунд, Грейфсвальд и остров Рюген. 

ХДС и их союзники из Христианско-социального союза ранее договорились, что Меркель снова будет кандидатом на пост канцлера от объединенного блока.

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