Меркель снова выдвинули кандидатом на пост канцлера ФРГ

95 % из около 140 делегатов высказались за то, чтобы Меркель возглавила список ХДС.
95 % из около 140 делегатов высказались за то, чтобы Меркель возглавила список ХДС, сообщает Deutsche Welle.
Общее собрание ХДС состоялось в земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии. Именно в Мекленбурге — Передней Померании находится избирательный округ Ангелы Меркель, охватывающий города Штральзунд, Грейфсвальд и остров Рюген.
ХДС и их союзники из Христианско-социального союза ранее договорились, что Меркель снова будет кандидатом на пост канцлера от объединенного блока.
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