МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения в правах нацменьшинств

Петер Сияйарто заявил, что страна будет выступть против этого решения так же решительно, как и против украинского "закона об образовании".

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев намерен внести в законодательство страны изменения, которые приведут к новым ограничениям прав нацменьшинств.

"Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", - цитирует министра официальный сайт МИД Венгрии.

Сийярто также добавил, что венгерское правительство будет выступать "против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании".

Напомним, в сентябре 2017 года в Украине вступил в силу новый закон "Об образовании", подписанный президентом Петром Порошенко 25 сентября 2017.

Ряд европейских стран, в том числе Венгрия, заявили, что 7-я статья этого закона является дискриминационной по отношению к проживающим на Украине национальным меньшинствам, так как ограничивает их право на обучение на родном языке.

Однако 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия, которая провела экспертизу закона, пришла к выводу, что это не так.

С резкой критикой реформы выступила Венгрия: Будапешт считает, что закон ущемляет права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке. По утверждению венгерской стороны, в Закарпатской области проживает 150 тыс. венгров.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что из-за реформы образования Будапешт будет блокировать сотрудничество Украины с ЕС и НАТО. Также МИД Венгрии обвинил Украину в срыве обязательств перед Альянсом и Евросоюзом.

После этого глава МИД Украины Павел Климкин заверил, что Киев и Будапешт найдут общее решение языковой проблемы по поводу обучения детей из общин нацменьшинств.