МИД Венгрии обвинил Украину в срыве обязательств перед НАТО и Евросоюзом

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина нарушила обязательства перед НАТО и Евросоюзом, приняв новый закон об образовании и потребовал данный закон нужно отозвать.

Об этом дипломат сказал в Брюсселе на встрече министров иностранных дел в странах НАТО, передает пресс-служба МИД Венгрии.

"Серьезно нарушив права меньшинств и приняв новый Закон об образовании, помимо нарушения своих обязательств перед Европейским союзом, Украина также не выполнила свои обязательства НАТО. В своей ежегодной национальной программе Украина обязалась уважать и развивать права меньшинств, но принятие нового Закона об образовании полностью противоречит этому. Приняв Закон об образовании, Украина не проводит двустороннюю кампанию против Венгрии, но не выполняет свои международные обязательства", - подчеркнул венгерский министр.

По его словам, если Украине важно восстановить свое сотрудничество с НАТО, тогда она должна снять Закон об образовании.

"И если есть другие страны, для которых важно, чтобы диалог был восстановлен, тогда они должны убедить Украину выполнить свои международные обязательства", - подчеркнул министр иностранных дел и торговли.

По его словам, Венгрия не готова принести в жервту интересы венгерского меньшинства в Закарпатье на алтарь любой геополитической игры.

"Если Киев отзовет закон, Венгрия снова станет наиболее громко высказываться в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины", - пообещал министр, добавив, что Украина может развивать эффективность преподавания украинского языка, но не может отнять права у венгров обучаться в школах на родном языке.

Как сообщалось ранее, 11 стран НАТО выразили протест Венгрии из-за блокирования диалога с Украиной. Это произошло после того, как в Будапеште отказались поддерживать евроатлантические усилия Украины до отмены скандального закона об образовании.

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