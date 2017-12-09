Диалог с Венгрией продолжается: Климкин надеется на решение языкового вопроса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что Украина и Венгрия найдут общее решение языковой проблемы по поводу обучения детей из общин нацменьшинств.

Такое мнение глава внешнеполитического ведомства выразил после публикации отчета Венецианской комиссии по поводу украинского закона "Об образовании", сообщает Интерфакс-Украина.

Он считает, что венгры должны получить шанс на работу в государственном секторе, политике.

"Несомненно, для них есть нюансы во внутренней политике. Но я уверен, что мы договоримся. Венгерское образование остается, но будет часть предметов на украинском", — рассказал Климкин.

Глава МИД подчеркнул, что каждый должен владеть украинским языком и понимать, в какой стране он живет.

Как известно, Венгрия резко раскритиковала украинскую реформу образования. Она содержала в том числе требование (7 статья закона) норму о переходе на украинский язык всех учеников со средней школы (речь идет о нацменьшинствах). Будапешт заявил, что будет блокировать евроинтеграционные стремления Украины в связи с этим.

Климкин заявлял, что между Украиной и Венгрией из-за "языкового вопроса" идет сложный диалог, а не дипломатический конфликт.

8 декабря Венецианская Комиссия поставила точку в "языковом споре" между Венгрией и Украиной