Обрушение моста в Майами: названо количество жертв, фото с места происшествия

В американском городе восемь транспортных средств оказались в ловушке обломков сооружения.
Сооружение упало на многополосную автостраду возле Международного университета Флориды, пишет Reuters со ссылкой на слова начальника пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд Дэйва Дауни.
По данным других официальных лиц и врачей, восемь транспортных средств оказались в ловушке обломков моста, а десять человек были доставлены в больницы.
Ранее сообщалось, что в Майами на дорогу обрушился пешеходный мост, который планировали ввести в эксплуатацию в 2019 году, его строительство велось модульным способом. Узнать больше об инциденте можно здесь.