Обрушение моста в Майами: названо количество жертв, фото с места происшествия

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1 / 5 В Майами из-за падения моста десять человек попали в больницы (Reuters)

В американском городе восемь транспортных средств оказались в ловушке обломков сооружения.

В Майами из-за падения моста десять человек попали в больницы Reuters

В американском городе Майами (штат Флорида) в результате обрушения на дорогу недостроенного пешеходного моста погибли четыре человека.

Сооружение упало на многополосную автостраду возле Международного университета Флориды, пишет Reuters со ссылкой на слова начальника пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд Дэйва Дауни.

По данным других официальных лиц и врачей, восемь транспортных средств оказались в ловушке обломков моста, а десять человек были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что в Майами на дорогу обрушился пешеходный мост, который планировали ввести в эксплуатацию в 2019 году, его строительство велось модульным способом. Узнать больше об инциденте можно здесь.