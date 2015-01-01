Парламент Венесуэлы отправил президента Мадуро в отставку, а суд "импичмент" запретил

Оппозиционное большинство в парламенте признало Мадуро "оставившим свой пост" из-за его бездействия в борьбе с кризисом.

Николаса Мадуро ЕРА / UPG

В Венесуэле депутаты отправили в отставку президента Николаса Мадуро . Однако Верховный суд страны признал неконституционным решение оппозиционного парламента об отстранении от власти главы государства и заблокировал его.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеканал TeleSur.

Ранее 9 января оппозиционное большинство в парламенте Венесуэлы признало Мадуро "оставившим свой пост" из-за его бездействия в борьбе с кризисом.

При этом депутаты ссылались на положение статьи конституции, которая допускает назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту.

В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис. Происходят регулярные отключения воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств.

МВФ оценивает годовую инфляцию в Венесуэле в 500 %, называя ее самой большой в мире. Мадуро же во всем винит оппозицию и США, которые якобы развязали "экономическую войну".

В декабре 2015 года оппозиция выиграла парламентские выборы. С тех пор парламент предпринимает шаги для отставки Мадуро — в частности, был начат сбор подписей для референдума о его отставке.

Депутаты также пытались начать против Мадуро судебный процесс. Однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками президента, блокировали любые законодательные инициативы парламента.