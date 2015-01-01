Путин не хочет опускаться до "кухонной дипломатии" и пообещал не высылать дипломатов США

Путин не хочет создавать проблем для американских дипломатов и намерен выстраивать отношения с администрацией Трампа.

Владимир Путин Reuters

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал Лавров в специальном заявлении, пишет "Интерфакс".

В свою очередь, Путин назвал действия Вашингтона провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", — говорится в заявлении Путина.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа", — подчеркивает президент РФ.

Между тем, российские дипломаты уже покинули место своей работы в США после введения против них санкций, сообщает журналист американского канала Fox 5 Лорен Демарко и опубликовала видео в Twitter.

На кадрах видно, как несколько фургонов без номерных знаков покидают российское посольство.

"Целый ряд фургонов/грузовиков без номерных знаков покидает российское посольство после объявления администрацией Обамы санкций", — подписала журналистка сообщение.

A number of unmarked vans/trucks leaving Russian Embassy since Obama Administration announced sanctions @fox5dc pic.twitter.com/VjVI3l2vcC — Lauren DeMarco FOX 5 (@ldemarcofox5) 29 грудня 2016 р.

Напомним, США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как "несоответсвующие" дипломатической практике.