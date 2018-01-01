"Разгромлено в хлам". "Стрелок" назвал потери наемников РФ в Сирии в результате авиаудара США

Россия вряд ли признает потери наемников в Сирии.

Гиркин назвал потери наемников РФ в Сирии УНН

В Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает, сообщил на своей странице в одной из социальных сетей бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин по кличке "Стрелок"

"Прошу обратить внимание тем, кто собирается "съездить на заработки" в Сирию… Ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения "Вагнера". Одно — практически полностью уничтожено, второе — разгромлено "в хлам". Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре (100 человек, — ред.)", — отметил Гиркин.

Вместе с тем, он добавил, что РФ вряд ли признает эти потери.

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Напомним, 3 февраля в Сирии в небе над Идлибом повстанцами был сбит российский штурмовик Су-25.