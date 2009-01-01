Россия сеет хаос в международных отношениях — дипломат

РФ смогла усилиться в военном плане за счет серьезных денег от нефти и газа, подчеркнул Трюхан.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Дипломат, глава правления общественной организации "Європейський Рух України" Вадим Трюхан заявил, чтозанимается хаотизацией международных отношений.

Об этом он рассказал в эфире Oboz. TV, пишет "Обозреватель".

В то же время собеседник подчеркнул, что РФ решила "насаживать свою волю там, где она хочет".

"Сейчас мы имеем дело с хаотизацией международных отношений… Она (Россия — Ред.) смогла серьезно усилиться в военном плане за счет серьезных денег от нефти и газа. И теперь она занимается хаотизацией международных отношений", — добавил аналитик.

По его словам, сначала такая политика проводилась Кремлем в отношении соседних стран, но потом тот начал повышать ставки. "У меня есть подозрения, что россияне пытаются не только вмешиваться в выборы, поддерживать какие-то маргинальные пророссийские партии, но и инициировать через определенные государства серьезные конфликты", — отметил дипломат.

Ранее Вадим Трюхан выразил мнение, что РФ очень хочет рассорить Украину и Польшу, пытается не допустить оборонного союза стран, да и вообще тесного сотрудничества.