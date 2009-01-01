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Россия сеет хаос в международных отношениях — дипломат

Сегодня, 15:12

РФ смогла усилиться в военном плане за счет серьезных денег от нефти и газа, подчеркнул Трюхан.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Дипломат, глава правления общественной организации "Європейський Рух України" Вадим Трюхан заявил, что Российская Федерация занимается хаотизацией международных отношений.

Об этом он рассказал в эфире Oboz. TV, пишет "Обозреватель".

В то же время собеседник подчеркнул, что РФ решила "насаживать свою волю там, где она хочет".

"Сейчас мы имеем дело с хаотизацией международных отношений… Она (Россия — Ред.) смогла серьезно усилиться в военном плане за счет серьезных денег от нефти и газа. И теперь она занимается хаотизацией международных отношений", — добавил аналитик.

По его словам, сначала такая политика проводилась Кремлем в отношении соседних стран, но потом тот начал повышать ставки. "У меня есть подозрения, что россияне пытаются не только вмешиваться в выборы, поддерживать какие-то маргинальные пророссийские партии, но и инициировать через определенные государства серьезные конфликты", — отметил дипломат.

Ранее Вадим Трюхан выразил мнение, что РФ очень хочет рассорить Украину и Польшу, пытается не допустить оборонного союза стран, да и вообще тесного сотрудничества.

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Россия, международные отношения, Трюхан, вмешательство, выборы, конфликты
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