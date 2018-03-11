Россия тратится на гонку вооружений с "самой собой" — глава Пентагона

Военный потенциал РФ не изменился, считает Мэттис.

Джеймс Мэттис е увидел никаких изменений в военном потенциале России УНИАН

Министр обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис считает, что Российская Федерация тратит деньги на гонку вооружений с "самой собой".

Глава оборонного ведомства не увидел никаких изменений в военном потенциале РФ, рассказал он в пути из Вашингтона на Ближний Восток, пишет The Washington Post.

"Недавняя речь президента России Владимира Путина с акцентом на ядерное оружие, которое, по его словам, может быть применено для нападения на... Штаты, была разочаровывающей, но неудивительной и не меняет стратегический плана Пентагона по противодействию Москве", — отметил чиновник.

Напомним, Владимир Путин 1 марта обратился к Федеральному собранию, в ходе выступления он сообщил о начале испытаний российским государством новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.