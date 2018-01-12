Российские олигархи боятся санкций США: ведут тайные переговоры за спиной Путина – СМИ

Санкции США подталкивают российских олигархов искать пути, как оградить свои капиталы и репутацию.

Экс-сотрудник американского внешнеполитического ведомства Дэн Фрид заявил, что российские олигархи из окружения президента Владимира Путина, опасаясь новых санкций США, ведут тайные переговоры с представителями министерства финансов и Государственного департамента США.

По его словам, они прислали для переговоров в Вашингтон тайных представителей, чтобы избежать обвинений в лоббизме, пишет Bloomberg.

"Министерство финансов США заканчивает работу над своим первым официальным списком олигархов, близких к правительству президента Путина, и это подталкивает богатых россиян к лихорадочным попыткам оградить свои капиталы и репутацию", – говорится в публикации.

Также отмечается, что некоторые из потенциальных участников списка, провели стресс-тесты своих инвестиций.

Как отмечают эксперты, часть российских бизнесменов уже начала распродавать свои активы за рубежом, чтобы опередить угрозу введения санкций. После попадания в перечень Госдепа выгодно продать имущество в США будет труднее.

Как отмечает агентство, закон о "черном списке" отпускал федеральному казначейству, Госдепу и спецслужбам 180 дней на идентификацию лиц по признакам "их близости к российскому режиму и стоимости принадлежащего им имущества".

Список приближенных к руководству России предпринимателей как ожидается, будет опубликован в ближайшее время (срок истекает 29 января) и не повлечет за собой прямые последствия для них. Он лишь допускает в будущем введение ограничительных мер.

При этом в американском Минфине считают, что отношение к людям в реестре будет таким, как будто против них уже введены санкции. В связи с этим предлагается часть перечня засекретить.

Ранее СМИ назвали число близких к Кремлю российских олигархов, которые попадут под санкции США.