Российский политолог раскрыла, какие "роли" Путин может опробовать

Шевцова пока не видит серьезных шансов на перемены в РФ при сохранении нынешнего режима.

Владимир Путин в роли "Борца с коррупцией" может избавиться от "прогнившего высшего эшелона элиты", отметила эксперт Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что в РФ Владимир Путин во время нового президентского срока опробует роль "Защитника Отечества" в конфронтации с Западом.

В запасе у главы России "еще и возможность попробовать себя в роли "Борца с коррупцией", рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

"Сейчас Путин опробует роль "Защитника Отечества" в конфронтации с Западом. Пока что часть населения готова его в такой роли легитимировать", — отметила собеседница.

По ее словам, в роли "Борца с коррупцией" российский лидер заодно может избавиться от "прогнившего высшего эшелона элиты, заменив его на более преданных "молодых волков". "Пока не вижу серьезных шансов на перемены в России при сохранении нынешнего режима", — добавила политолог.

"Но нужно учитывать и тот факт, что 70% россиян хотят перемен. Правда, понимают их по-разному. И главное, большинство хочет перемен сверху. Так, что потребность в переменах существует", — заявила Шевцова.

"Проблема в том, что они могут произойти только по требованию "улицы". Выйдет ли народ на улицу и когда? Мы можем лишь гадать. Но такие трагедии, как гибель детей в Кемерово (в результате пожара в торгово-развлекательном центре — Ред.), могут зажечь бикфордов шнур…", — полагает исследовательница.

Ранее специалист по СНГ, старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич выразила мнение, что в РФ система культа личности, которую Владимир Путин построил вокруг себя, начинает становиться проблемой не только для страны, но и для самого политика, заставляя его задуматься о будущих преемниках, глава страны уже выбрал ряд чиновников и проводит им испытания.