Смерть соратника Березовского в Лондоне: в Скотленд-Ярде назвали причину

Смерть бизнесмена Николая Глушкова, соратника покойного российского олигарха Бориса Березовского , официально признали убийством.

Полиция Лондона расследует смерть 68-летнего друга и делового партнера Бориса Березовского — бывшего заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" по статье "убийство", говорится в официальном сообщении Скотленд-Ярда.

Согласно данным вскрытия, причиной его смерти стало удушение.

