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Смерть соратника Березовского в Лондоне: в Скотленд-Ярде назвали причину

Сегодня, 18:54

Согласно данным вскрытия, причиной смерти Николая Глушкова стало удушение.

глушков
Смерть Николая Глушкова признали насильственной
Смерть бизнесмена Николая Глушкова, соратника покойного российского олигарха Бориса Березовского, официально признали убийством.

Полиция Лондона расследует смерть 68-летнего друга и делового партнера Бориса Березовского — бывшего заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" по статье "убийство", говорится в официальном сообщении Скотленд-Ярда.

Согласно данным вскрытия, причиной его смерти стало удушение.


Напомним, ранее сообщалось, что Глушков, попросивший политическое убежище в Великобритании после того, как был признан виновным в мошенничестве в России, был найдет мертвым в Лондоне.
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Николай Глушков, Скотленд-Ярд, убийство, Лондон
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