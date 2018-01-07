Состояние здоровья Олега Табакова вновь изменилось - СМИ

Российские тележурналисты получили информацию из первых рук - от лечащих врачей артиста.
Как сообщает российский телеканал "РЕН-ТВ", медики вновь были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.
Кроме того, лечащие врачи внось отмечают понижение артериального давления у Табакова. В связи с этим нормальный для человеческого организма уровень искусственно повышается с помощью лекарственных препаратов.
На данный момент его состояние оценивается врачами как тяжелое.
Напомним, ранее стали известны новые подробности состояния Олега Табакова.