Состояние здоровья Олега Табакова вновь изменилось - СМИ

Российские тележурналисты получили информацию из первых рук - от лечащих врачей артиста.

Олег Табаков "Днепр Час"

Состояние известного советского актера и режиссера, художественного руководитителя МХТ им Антона Чехова Олега Табакова , после недавнего улучшения, вновь ухудшилось.

Как сообщает российский телеканал "РЕН-ТВ", медики вновь были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, лечащие врачи внось отмечают понижение артериального давления у Табакова. В связи с этим нормальный для человеческого организма уровень искусственно повышается с помощью лекарственных препаратов.

На данный момент его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Напомним, ранее стали известны новые подробности состояния Олега Табакова.



