Выдвижение Навального в президенты РФ: стал известен вердикт ЦИК

Попытка российского оппозиционера прорваться сквозь "кольцо регистрации" на выборы президента РФ окончилась предсказуемо.

Алексей Навальный "Коммерсант"

Известный российский деятель оппозиции Алексей Навальный не был допущен до регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, который состоятся в РФ в будущем году.

Такое решение принято в понедельник, 25 декабря, во время заседания Центральной избирательной комиссии, сообщает портал "Медуза".

В ЦИК отказались регистрировать инициативную группу Навального на основании того, что у политика есть непогашенная судимость. Сам оппозиционер, выступая перед членами избирательной комиссии, заявил о том, что их решение напрямую нарушает Конституцию РФ.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы рассказал о противоречии властей России насчет Навального.