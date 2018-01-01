Столкновение поездов в Египте: 19 человек погибли, 38 пострадали, фото с места трагедии

Власти отмечают, что количество погибших может увеличиться.
Два вагона, отделившиеся от пассажирского поезда, который ехал в Каир, столкнулись с товарным поездом, который следовал в Александрию, сообщает египетская газета "Ар-Расду".
На месте происшествия работали спасатели и 30 машин скорой помощи.
Минздрав информирует, что может увеличиться количество пострадавших.
#بوابة_الوفد|| ننشر الصور الأولى لحادث #قطار_البحيرةhttps://t.co/sxnRuBh9Kq pic.twitter.com/cDcnXAsCcN— بوابة الوفد (@alwafdportal) 28 февраля 2018 г.
Напомним, в Польше автомобиль с украинцами столкнулся с поездом: все пассажиры погибли.