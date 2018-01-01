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Столкновение поездов в Египте: 19 человек погибли, 38 пострадали, фото с места трагедии

Сегодня, 16:25
Египет, авария, поезд < >
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1 / 7 (twitter.com/rassdnewsn)

Власти отмечают, что количество погибших может увеличиться.

Египет, авария, поезд
twitter.com/rassdnewsn
Сегодня, 28 февраля, в Египте в провинции Бухейра произошла масштабная железнодорожная катастрофа. В результате столкновения погибли 19 человек, еще 38 человек пострадали.

Два вагона, отделившиеся от пассажирского поезда, который ехал в Каир, столкнулись с товарным поездом, который следовал в Александрию, сообщает египетская газета "Ар-Расду".

На месте происшествия работали спасатели и 30 машин скорой помощи.

Минздрав информирует, что может увеличиться количество пострадавших.


Напомним, в Польше автомобиль с украинцами столкнулся с поездом: все пассажиры погибли.
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Египет, поезд, пассажиры, столкновение, товарняк, жертвы
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