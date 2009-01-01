Танки Leopard и БМП. В Литву перебросили бронетехнику для батальона НАТО, опубликованы фото

Военная техника механизированного батальона НАТО прибыла сегодня на на железнодорожную станцию Шештокай.

В Литву перебросили бронетехнику Delfi.lt.

В Литву из Графенвера (Бавария, Германия) доставлены 20 боевых машин пехоты Marder, 6 танков Leopard 2 и инженерные машины Dachs.

Об этом идет речь в сообщении Delfi.

Сообщается, что военная техника механизированного батальона НАТО прибыла сегодня на на железнодорожную станцию Шештокай, откуда будет перевезена в место постоянной дислокации, на военную базу в Рукле.

В настоящее время в Рукле уже находится около 300 из 450 военнослужащих, которые должны быть там размещены, к ним присоединятся военные контингенты Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии, Франции и Хорватии.

Батальон под командованием Германии, размещенный в Рукле – один из четырех так называемых боевых групп НАТО, размещаемых в странах Балтии и Польше. Командовать батальоном в Эстонии будет Соединенное Королевство, в Латвии – Канада, в Польше – США.

Напомним, ранее в Литву прибыл крейсер США с управляемыми ракетами на борту.

Фото: delfi.lt.