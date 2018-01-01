The Globe and Mail: Политика Канады по России слишком зависит от украинской диаспоры

Для Канады, у которой есть Арктический сосед в виде России, отношения с русскими не являются выбором.

Глава МИД Канады Христя Фриланд и премьер-министр Джастин Трюдо. Reuters

Подход Канады к России и ее президенту Владимиру Путину совершил полный цикл после выборов в 2015 году, пишет обозреватель канадского издания Globe and Mail Конрад Якабуски. "Главред" публикует полный перевод статьи.

Этапы холода, тепла, а после снова холода наступали вместе с правительственными и министерскими изменениями в Оттаве, которые высветили, как конкретные персоналии и внутренняя повестка, вместо стратегических целей, определяют нашу международную политику.

Враждебный подход, занятый бывшим премьер-министром, консерватором Стивеном Харпером, который объявил Путину знаменитое требование "убраться из Украины" на встрече "большой двадцатки" в 2014 году, также был поддержан главой МИД от либеральной партии Христей Фриланд. В конце концов, именно госпожа Фриланд в прошлом году поставила Путина в один ряд с диктатором КНДР и "Исламским государством", назвав их "явными стратегическими угрозами либерально-демократическому миру, включая Канаду".

Провалившаяся перезагрузка

Во временном промежутке после Харпера и до Фриланд был Стефан Дион, первый министр иностранных дел в правительстве премьера Трюдо, который стремился к перезагрузке в отношениях между Канадой и Россией, прежде чем был отправлен в отставку.

"Разрыв Канадой связей с Россией не принес никаких положительных последствий ни для кого: ни для канадцев, ни для россиян, ни для Украины, ни для глобальной безопасности. Канада должна перестать быть, по сути, единственной страной, практикующей политику "пустого кресла" в отношении России, потому что, поступая так, мы только наказываем себя", - заявил Дион в начале 2016 года.

Теперь очевидно, что, произнося эту свою речь и формулируя доктрину под названием "ответственная убежденность", которой должна была руководствоваться внешняя политика Канады, Дион говорил не от имени Трюдо.

Читайте также Глава МИД Канады в Мюнхене произнесла речь на чистом украинском, видео

В новой книге, посвященной канадской внешней политике в эпоху Джастина Трюдо, бывший советник Диона Жослен Колон описывает встречу премьер-министра в середине 2016 года с участием госпожи Фриланд, в ходе которой Дион высказался за сближение в преддверии встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предприятия в Квебеке жаловались на то, что перед ними зарылся российский рынок из-за присоединения Канады к странам, которые ввели санкции за аннексию Крыма, тогда как Франция продолжала подписывать контракты с Россией.

Встреча, пишет мистер Колон, "прошла скверно". Фриланд была против любого сближения, и Трюдо, "нерешительный и неспособный сформулировать свои мысли по поводу канадско-российских отношений", встал на ее сторону. После этого Дион, по большому счету, игнорировался своим боссом, пока его в начале 2017 года не заменила госпожа Фриланд. С тех пор Канада укрепила свою позицию по отношению к России, приняла собственную версию "закона Магнитского", наложила санкции на большее число россиян и выслала российских дипломатов.

Отношения с Россией не являются выбором

На первый взгляд, действия Оттавы кажутся уместными, учитывая все, что публично известно о недавних российских злодеяниях за рубежом и роли Путина в их организации.

Возможно, в Global Affairs (канадский МИД – ред.) засекретили переданную союзниками информацию о России, на основании которой г-жа Фриланд утверждала, что российские дипломаты стремятся "вмешиваться в нашу демократию". Но все, что господин Трюдо показал, когда от него потребовали доказательств вмешательства, оказалось "попытками российских пропагандистов дискредитировать главу нашего МИД в соцсетях, распространяя о ней непристойные истории".

Эти истории, судя по всему, связаны с дедушкой г-жи Фриланд, который руководил пронацистской газетой в оккупированной Польше во время Второй Мировой войны – факт, который российские критики Фриланд не преминули использовать, перекрутить и усилить в своих целях.

Читайте также Zeit Online: У Путина не осталось ничего кроме бряцания оружем

И все же Колон убедительно показывает, что Канада слишком долго позволяла политике диаспоры и верности американцам формировать свой подход к русским. Мало внимания было уделено долгосрочным последствиям приглашения бывших советских сателлитов в НАТО. Жан Кретьен предложил вступление Украины в НАТО в 1994 году, потому что, по словам бывшего либерального премьер-министра, "миллион канадцев имеют украинские корни". Украинская диаспора в Канаде, чьим гордым представителем является госпожа Фриланд, с тех пор только увеличилась и приобрела больший электоральный вес.

Расширение НАТО вплотную к российским границам - это провокация, с которой не мог согласиться ни один российский президент. Это рассматривается в России, отмечает Колон, как предательство обещания, сделанного в обмен на согласие России на воссоединение Германии в 1990 году.

Для Канады, у которой есть Арктический сосед в виде России, отношения с русскими не являются выбором. Поскольку Север открыт для торговли и путешествий, он все больше будет становиться нашей повседневностью. Ни господин Трюдо, ни госпожа Фриланд, беспокоится Кулон, не думают наперед и Канада рискует заплатить за это высокую цену.