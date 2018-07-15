Трамп проболтался журналистам о беседе с Елизаветой II и снова нарушил этикет

По правилам этикета, беседы во время аудиенций у монарха нельзя разглашать.

Дональд Трамп Business Insider

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о бесебе с королевой Елизаветой II в интервью еженедельнику The Mail on Sunday, чем нарушил правила этикета.

Об этом сообщает "Лента.Ру".

Президент США сообщил, что во время беседы затронул тему Brexit, и передал журналистам ответ королевы. "Она сказала, что это очень сложная проблема. Я думаю, что никто и не представлял, насколько тяжелым это (решение) будет. Все думали, что, мол, это так просто, (...) давайте посмотрим, что произойдет", - поведал Трамп.

Издание отмечает, что по правилам этикета, беседы во время аудиенций у монарха нельзя разглашать. Также члены королевской семьи не обладают правом голоса и не могут публично высказываться на политические темы.

Ранее пользователи Сети возмутились опубликованным в сети видео со встречи президента США Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II, на котором видно, как Трамп оттеснил королеву, не позволив пройти вперед себя, после чего преграждает ей дорогу.

Ранее сообщалось, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в Лондон, глава Белого дома позволил себе нарушить деловой этикет в отношении премьера Великобритании Терезы Мэй.

Инцидент произошел на ужине с Мэй во Дворец Бленхейм, родовом имении герцогов Мальборо, на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир.

Премьер-министр Великобритании поздоровалась с Трампом, и они прошли вперед, поднявшись по лестнице, сначала Трамп подал ей руку, но довольно быстро отпустил и ей пришлось идти самостоятельно. Супруг Мэй Филип подал руку Меланье Трамп и довел ее до площадки.

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