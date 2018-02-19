Трамп скатился на последнее место в рейтинге американских президентов

Действующий глава Белого дома получил лишь 12 баллов из 100 возможных.

Трамп оказался на последней строчке в рейтинге Скриншот видео с youtube.com

Президент США Дональд Трамп оказался на последней строчке в рейтинге американских лидеров.

Действующий глава Белого дома получил лишь 12 баллов (из 100 возможных) в опросе, в котором приняли участие 170 членов Американской ассоциации политических наук, говорится в рейтинге, опубликованном в The New York Times.

Самый высокий рейтинг у Авраама Линкольна (95 баллов), у первого президента Джорджа Вашингтона (93 балла), а также у Франклина Рузвельта (89 баллов), который руководил США во времена Второй мировой.

В первую десятку также вошли Теодор Рузвельт (81 балл), Томас Джефферсон (80 баллов), Гарри Трумэн (75 баллов), Дуайт Эйзенхауэр (74 балла), Барак Обама (71 балл), Рональд Рейган (69 баллов) и Линдон Джонсон (69 баллов).

Напомним, ранее с Сенате Трампа обвинили в сталинизме.