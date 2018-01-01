Убийство по-голливудски. Журналисты узнали новые детали жуткой гибели украинки в США

Это убийство уже вошло в историю, как одно из самых жестоких 21-го века.

Стали известны детали жуткой гибели украинки в США azerbaijan-irs.com

В США украинку Яну Касьян нашли мертвой со следами укусов в квартире своего гражданского мужа — канадца Блейка Лейбла, сына миллионера.

Это убийство уже вошло в историю, как одно из самых жестоких 21-го века. Но так много мир еще не знает и даже не слышал. Новые детали убийства заставят пошатнуться невозмутимую американскую Фемиду, идет речь в материале "Украинских сенсаций".

Как голливудский сценарист воплотил в жизнь самый страшный сюжет своего же комикса? Почему в теле жертвы не обнаружили ни одной капли крови? Родная мать убитой Яны Касьян расскажет, как и почему она беспомощно наблюдала и слышала последний стон дочери, кого и почему она умоляла о помощи и за что она ненавидит калифорнийских копов. А также, когда же выйдет американский потрошитель на свободе и может продолжить охоту на собственную дочь уже в Украине.

Чтобы скрыть от девочки страшную историю смерти ее матери, в этой семье уже решили никогда не произносить имя ее отца. А Блейк тем временем, сидя за решеткой, всячески отрицает причастность к комиксам и к убийству матери своего ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая, в черногорском Которе была найдена мертвой украинка Анастасия Лашманова, занимавшаяся бизнесом.

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