В Австралии на авиашоу самолет упал в реку: есть жертвы, опубликованы фото и видео с места трагедии

После происшествия власти отменили праздничный фейерверк, посмотреть который пришло порядка 30 тыс чел.

В Австралии на авиашоу в Перте по случаю национального праздника легкомоторный самолет рухнул в реку.

Согласно сообщению, самолёт-амфибия Grumman G-73 потерпел крушение на глазах множества зрителей, пишет Новое время.

По информации полицейских погиб 52-летний пилот и его 30-летняя спутница, больше на борту никого не было.

После происшествия власти отменили праздничный фейерверк, посмотреть который пришло порядка тридцати тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице.

фото: twitter.com/abcnewsperth; видео: INT Video