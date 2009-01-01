В Австралии на авиашоу самолет упал в реку: есть жертвы, опубликованы фото и видео с места трагедии

После происшествия власти отменили праздничный фейерверк, посмотреть который пришло порядка 30 тыс чел.
Согласно сообщению, самолёт-амфибия Grumman G-73 потерпел крушение на глазах множества зрителей, пишет Новое время.
Police have named the two victims of the fatal #AustraliaDay #planecrash #perthnews #wanews https://t.co/Drrh1eHLqY (corrected link) pic.twitter.com/ANcr3qguwb— ABC News Perth (@abcnewsPerth) 27 січня 2017 р.
По информации полицейских погиб 52-летний пилот и его 30-летняя спутница, больше на борту никого не было.
#Plane crashes into the Swan River. Horrible sight. Filmed by Mark Annett-Stuart. #AustraliaDay #Perth pic.twitter.com/MPI5wRSxeO— Jorden Teo (@JordenTeo) 26 січня 2017 р.
После происшествия власти отменили праздничный фейерверк, посмотреть который пришло порядка тридцати тысяч человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице.
фото: twitter.com/abcnewsperth; видео: INT Video