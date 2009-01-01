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В Австралии на авиашоу самолет упал в реку: есть жертвы, опубликованы фото и видео с места трагедии

Сегодня, 09:57
Австралия, самолет, падение < >
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1 / 4 (twitter.com/abcnewsperth)

После происшествия власти отменили праздничный фейерверк, посмотреть который пришло порядка 30 тыс чел.

Австралия, самолет, падение
twitter.com/abcnewsperth
В Австралии на авиашоу в Перте по случаю национального праздника легкомоторный самолет рухнул в реку.

Согласно сообщению, самолёт-амфибия Grumman G-73 потерпел крушение на глазах множества зрителей, пишет Новое время.

 

По информации полицейских погиб 52-летний пилот и его 30-летняя спутница, больше на борту никого не было.

 

После происшествия власти отменили праздничный фейерверк, посмотреть который пришло порядка тридцати тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице. 

фото: twitter.com/abcnewsperth; видео: INT Video

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