В Азии 14-летнюю школьницу убила током зарядка для iPhone

Техническая неполадка с зарядным устройством привела к трагическому инциденту
До этого она каждую ночь заряжала гаджет, ничуть не догадывалась о подстерегающей ее опасности, сообщает издание The Sun.
Бездыханную школьницу несколько дней назад обнаружили родители.
Как сообщают в полиции вьетнамской столицы Ханой, причиной смерти ребенка, скорее всего, стал зарядный провод, который был найден на ее кровати. Небольшой разрыв в обмотке, вероятно, оголил его, в результате чего и девочка и получила смертельный удар током.
К слову, Ле Тхи Со, заметив поломку, замотала часть зарядки скотчем, не догадываясь, какую опасность несут с собой оголенные провода.
Напомним, ранее сообщалось о том, что киевского школьника убило током из-за попытки сфотографироваться.