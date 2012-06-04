В Азии 14-летнюю школьницу убила током зарядка для iPhone

Техническая неполадка с зарядным устройством привела к трагическому инциденту

Роковая зарядкая для смартфона Asiawire

Во Вьетнаме 14-летнюю школьницу Ле Тхи Со убило током из-за сломанного провода на зарядке для смартфона iPhone.

До этого она каждую ночь заряжала гаджет, ничуть не догадывалась о подстерегающей ее опасности, сообщает издание The Sun.

Бездыханную школьницу несколько дней назад обнаружили родители.

Как сообщают в полиции вьетнамской столицы Ханой, причиной смерти ребенка, скорее всего, стал зарядный провод, который был найден на ее кровати. Небольшой разрыв в обмотке, вероятно, оголил его, в результате чего и девочка и получила смертельный удар током.

К слову, Ле Тхи Со, заметив поломку, замотала часть зарядки скотчем, не догадываясь, какую опасность несут с собой оголенные провода.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевского школьника убило током из-за попытки сфотографироваться.