В Египте боевики ИГИЛ напали на конвой полиции, много жертв

Инцидент случился сегодня на Синайском полуострове.

Египетские полицейские, иллюстрация @anadoluagency

В понедельник, 11 сентября, возле египетского города Эль-Ариш, который находится на Синайском полуострове, боевики(ИГИЛ) напали на конвой полиции, погибли 18 правоохранителей, ранены семь человек.

Об этом сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности, а также сведения медиков, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что нападение началось с детонации взрывных устройств, заложенных у дороги, по которой в тот момент двигался колонна автомобилей полиции.

"В результате взрывов были уничтожены пять полицейских авто. После взрывов группа вооруженных боевиков напала на конвой. Они открыли огонь по полиции и завладели пикапом правоохранителей", — отмечается в статье.

Позже ответственность за преступление взял на себя ИГИЛ. Нападение стало самым кровавым на Синайском полуострове на протяжении последних нескольких месяцев.

Ранее в египетском городе Гиза произошла перестрелка между силовиками и группой вооруженных людей, погибли девять человек, ранены пять полицейских. Узнать больше об инциденте можно здесь.