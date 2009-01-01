В Facebook готовы обнародовать сообщения России, которые повлияли на выборы в США

Компания передала Конгрессу три тысячи сообщений, которые могут быть связаны с российским вмешательством.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг заявила, что компания готова помочь следователям Конгресса США обнародовать политические рекламные сообщения, которые Россия проплатила в соцсети для влияния на американские выборы в 2016 году.

Об этом пишет Reuters.

"На нашей платформе во время выборов произошли вещи, которых не должно быть", — цитирует ее словам издание.

"Мы сказали Конгрессу и Комитету по вопросам разведки, что когда они будут готовы обнародовать эти рекламные сообщения, мы готовы им помочь", — добавила Сандберг.

Она также добавила, что во время избирательной кампании в США в Facebook узнали о слухах о российских попытках использовать социальную сеть для влияния на голосование. Впрочем, Сондберг не указала, когда именно это произошло. Однако отметила, что компания поддерживает обнародование не только российских сообщений, а и списка страниц, связанных с ними. Информация о том, как они повлияли на определенные группы пользователей, тоже будет опубликована.

Facebook оказался в центре внимания американских политиков и общества из-за роли, которую он мог сыграть в попытках России повлиять на выборы в США. В понедельник компания передала Конгрессу три тысячи сообщений, которые могут быть связаны с российским вмешательством. Эти вредоносные сообщения видели 10 миллионов пользователей соцсети.

Напомним, спецслужбы США в 2017-м задержали рекордное количество российских хакеров.