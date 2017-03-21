В Греции нашли посылки с бомбами, адресованных чиновникам Евросоюза

Посылки были адресованы чиновникам финансовых ведомств стран ЕС.

segodnya.ua В Греции полиция обнаружила и обезвредила восемь посылок с бомбами, которые были адресованы чиновникам стран Европейского Союза.

Сообщается, что посылки с бомбами нашли в почтовом отделении недалеко от Афин, пишет Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Посылки были адресованы чиновникам финансовых ведомств стран ЕС.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе в министерство финансов Германии был отправлен пакет с взрывчаткой.

Как известно, на прошлой неделе в результате взрыва пакета, присланного по почте, пострадал сотрудник парижского офиса МВФ.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что письмо с взрывчаткой до офиса МВФ могли отправить греческие анархисты.