В Кемерово арестован фотограф из-за работы на протестном митинге после пожара в ТЦ

По информации СМИ, юноша задержан на пять суток.

Александра Балашова арестовали за вопросы представителю полиции на митинге в Кемерово Вконтакте

В России в городе Кемерово суд задержал на пять суток фотографа и волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова.

Как сообщает Медиазона, активиста задержали из-за его работы во время стихийного митинга, который прошел в городе 27 марта из-за последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Как отмечает Балашов, его задержали 31 марта по пути на работу. Фотограф был доставлен в отделение полиции, где был уведомлен о характере обвинений: ему инкриминируют неповиновение распоряжению представителя власти и мелкое хулиганство. Ознакомиться с рапортами и сфотографировать их Балашову возможности не предоставили.

По словам активиста, он 27 марта пришел, как и большинство жителей Кемерово, на митинг-протест на площадь Советов, которую к тому времени уже перекрыли сотрудники правоохранительных органов. Балашов уверяет, что фотографировал происходящее, а затем подошел к полицейскому и спросил у него причину установки ограждений. Однако спустя четыре дня при задержании в протоколе было указано, что фотограф пытался сломать ограждения и использовал нецензурную лексику.

Напомним, житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в пожаре пятерых членов семьи, опубликовал видео эвакуации людей из кинозалов торгового центра "Зимняя вишня" в начале масштабного пожара 25 марта.