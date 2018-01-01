В Лондоне найден мертвым соратник Березовского

Обвинявший Владимира Путина Николай Глушков был обнаружен родственниками.
Тело Глушкова обнаружили его родные и друзья, сообщает The Guardian. Глушкову было 68 лет. Причина смерти пока не установлена.
В 90х Глушков был заместителем директора государственной компании "Аэрофлот" и автомобилестроительной компании "ЛогоВАЗ".
Николай Глушков дважды обвинялся российскими правоохранительными органами в мошенничестве. Когда в 2000-м году их впервые с Березовским обвинили в краже денег "Аэрофлота", олигарх сбежал за границу, а Глушков был арестован в Москве. В 2004-м его выпустили.
В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище и заявил, что в России его преследуют по политическим мотивам. В 2011 году он дал показания в судебном деле, возбужденном Березовским против его коллеги-олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем. На суде Глушков заявил, что стал фактически "заложником" администрации Путина, который хотел оказать давление на Березовского, чтобы продать его телекомпанию ОРТ.
В марте 2017 года, во время заочного судебного разбирательства в России, Глушков был приговорен к восьми годам лишения свободы за хищение у "Аэрофлота" 123 млн долларов.
Сам Березовский в марте 2013 года он был найден мертвым в доме бывшей жены в Беркшире. Полиция считает, что он покончил жизнь самоубийством.
Напомним, накануне британский премьер обвинила Росиию в отравлении Сергея Скрипаля и выдвинула ультиматум Кремлю. Позже в МИД России дали резкий ответ на заявление Терезы Мэй.