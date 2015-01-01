В Москве нашли мертвым руководителя аппарата главы "Роснефти"

61-летний Еровинкин был генералом ФСБ.

В центре Москвы в машине нашли мертвым Олега Еровинкина — руководителя аппарата главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Об этом передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что причины смерти Еровинкина пока неизвестны. Сотрудники российской Федеральной службы безопасности сейчас проводят проверку.

61-летний Еровинкин был генералом ФСБ. Он служил в органах госбезопасности с 1976 года. В 1990-х работал в администрации президента России Бориса Ельцина.

ГПУ обнаружила тело экс-заместителя главы "Нафтогаза" во время обысков по делу хищения средств.

Напомним, в Бельгии обнаружено тело крупного чиновника НАТО с пулей в голове.