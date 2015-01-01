В Москве нашли мертвым руководителя аппарата главы "Роснефти"

61-летний Еровинкин был генералом ФСБ.
Об этом передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что причины смерти Еровинкина пока неизвестны. Сотрудники российской Федеральной службы безопасности сейчас проводят проверку.
61-летний Еровинкин был генералом ФСБ. Он служил в органах госбезопасности с 1976 года. В 1990-х работал в администрации президента России Бориса Ельцина.
ГПУ обнаружила тело экс-заместителя главы "Нафтогаза" во время обысков по делу хищения средств.
Напомним, в Бельгии обнаружено тело крупного чиновника НАТО с пулей в голове.