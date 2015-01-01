В Пентагоне обвинили Россию: ничего не сделала для борьбы с "Исламским государством" в Сирии

Военные РФ, которые в последние месяцы брали на себя все более активную роль в поддержке Башара Асада, были бесполезны в борьбе с ИГИЛ.

В Пентагоне обвинили Россию golos-ameriki.ru

В Сирии Россия ничего не сделала для победы над "Исламским государством" и приняла стратегию, которая "явно мешает США" в других странах.

Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер в интервью WSJ.

"Мне кажется, это часть его (Путина — ред.) самовосприятия. Одним из факторов, которыми он измеряет успешность своей политики, является не то, каких результатов он достигает на земле, а то, какой уровень дискомфорта он создает для остального мира", — отметил Картер.

Он также прямо заявил, что российские военные, которые в последние месяцы брали на себя все более активную роль в поддержке президента Сирии Башара Асада, были бесполезны в борьбе с ИГИЛ.

"Они не сделали ничего для борьбы с "Исламским государством". Они борются против умеренной оппозиции вместе с правительством Сирии. Все, что они сделали, было неправильно и прямо противоположно тому, что они обещали", — добавил Картер.

Российские лидеры также не выполнили обещание использовать свои позиции в Сирии, чтобы "облегчить переход" от власти Асада к более широкому правительству, которое включило бы в себя умеренную оппозицию.

"Они этого не сделали, они не способствовали переходу. Они только вдвое ужесточили гражданскую войну", — подытожил Картер.

Напомним, ранее Барак Обама объяснил Дональду Трампу: Путин — не в нашей команде.