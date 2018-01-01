В Польше украинец наладил канал поставки "рабов" из Беларуси и Украины

За торговлю людьми обвиняемым грозит до 15 лет заключения.

В Польше украинца обвиняют в торговле людьми newsone.ua

В Варшаве в окружной суд поступил обвинительный акт против украинца и поляка, которых обвинили в торговле людьми.

Речь идет о наборе украинцев и белорусов на рабскую работу в заведениях общественного питания, говорится на сайте Окружной прокуратуры Варшавы.

По словам пресс-секретаря Варшавской окружной прокуратуры Лукаш Лапчинский, обвинения охватывают период с июля 2015 года до октября 2016 года.

За торговлю людьми обвиняемым грозит лишением свободы на срок не менее трех лет, а максимальное наказание — 15 лет заключения, сказал прокурор.

Лапчинский отметил, что обвиняемые Мирослав К. и Борис С. от торговли людьми "сделали себе постоянный источник прибыли". 40-летний К. (гражданин Польши) и 30-летний С. (гражданин Украины) были задержаны в Варшаве в октябре прошлого года.

Как установили следователи, жертвами обоих мужчин могли стать по меньшей мере 17 человек. В отношении этих лиц применена правительственная программа поддержки жертв торговли людьми. Кроме того, обвиняемые готовились совершить очередные преступления против двух украинок, "поселяя их в контролируемом ими хостеле и подписывая с ними кредитные договоры и вексельные формы".

"Мы установили, что организаторы преступления, используя сложное материальное положение людей с восточной границы, нанимали их в Белоруссии и Украине, организовывали их приезд в Польшу якобы на надежную и хорошо оплачиваемую работу", — подчеркнул Лапчинский.

По его данным, нанятые работники жили в гостиницах для рабочих и частных квартирах в Варшаве, арендованных организаторами преступления. Жилищные условия там следователи назвали "скандальными". В дополнение, их жизнь была под полным контролем торговцев людьми.

Напомним, ранее польские власти приняли решение о высылке семьи украинцев, голосовавших за отделение Донбасса.