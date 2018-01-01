В Польше вызвали полицейских из-за публично сказанной фразы "Слава Украине": видео

Инцидент произошел в селе Сагрынь Люблинского воеводства.

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После фразы "Слава Украине! Героям Слава!", прозвучавшей во время поминальных мероприятий в селе Сагрынь Люблинского воеводства (Польша) местные жители вызвали полицию.

Официальная украинская делегация, в которую вошли посол Украины в Польше Андрей Дещица и заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар, прибыла в село Сагрынь - для того, чтобы почтить убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев, сообщает портал "Gazeta.ua".

Один из членов украинской делегации, первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик, завершил свою речь фразой "Слава Украине! Героям Слава!". Присутствующие на мероприятии поляки истрактовали это как героизацию Степана Бандеры.

Поскольку с принятыми недавно изменениями в закон об "Институте национальной памяти" в Польше такое запрещается, на кладбище была вызвана полиция.

Прибывшие правоохранители переписали паспортные данные Александра Пирожика и поехали. Теперь прокуратура в городе Гребешов будет устанавливать, произошло ли во время его выступления нарушение польского законодательства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что польская оппозиция представила изменения в "антибандеровский закон".