В России похоронили погибших в Сирии военнослужащих: видео

Двоих жертв военного конфликта похоронили в Чите.

Похороны погибших в Сирии россиян Фото: Чита.ру

В российском городе Чита 27 мая состоялась церемония погребения двух погибших в Сирии артиллеристов.

Как сообщает Чита.ру, тела двух других отправили в закрытый город Горный, где дислоцируется 200 артиллерийская бригада.

По данным журналистов, погибшие 32-летний старший лейтенант Сергей Елин и 23-летний сержант Игорь Михайлов были кадровыми российскими военными. У Елина осталась супруга и дети.

Отмечается, что похороны прошли на разных кладбищах, но по схожему сценарию: закрытые гробы вынесли на сцену, где их сопровождал караул.

"Многие участники церемонии в Чите, в том числе военные, называли года рождения еще двух погибших забайкальцев – 1992-й и 1993-й. Больше о них ничего не известно", – подчеркивается в материале.

По информации СМИ, все военные прибыли в Сирию сравнительно недавно – в апреле 2018 года. В издании сообщают, что известно о прибытии шести погибших: четырех забайкальцев и двух военных из Башкирии – все погибли в бою 23 мая.

Напомним, по данным ВВС, по меньшей мере 26 бойцов сирийской правительственной армии и девять россиян уничтожены в Сирии в результате нападения сил Исламского государства на позиции сирийской армии возле города Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

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