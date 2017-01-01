Известный журналист констатировал "смерть" путинского режима

В РФ президент выполняет ритуальную роль, сказал Ганапольский.

Владимир Путин не объявляет то, куда устремится вся РФ, считает журналист Reuters

Российский журналист Матвей Ганапольский, получивший украинское гражданство, заявил, что в РФ " путинский режим мертв".

Президент России Владимир Путин не объявляет то, куда устремится вся страна, рассказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

"Так вот путинский режим мертв. И Путин в политическом смысле уже мертв. Даже думаю, что он подозревает об этом. Но по инерции это все продолжается и продлится до 24-го года…", — отметил аналитик.

По его словам, глава России "Путина больше нет, он выполняет ритуальную роль". "А поскольку он не задает повестку дня, движение вперед огромной страны, то она "как говно в проруби" болтается… Путин еще не знает, что он уронил власть, и она лежит на полу", — добавил Ганапольский.

Ранее Владимир Путин говорил, что в РФ примет участие в президентских выборах, их проведение запланировано 18 марта — день аннексии Крыма — 2018 года. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в государстве "предстоит переназначение Путина".