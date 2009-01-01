В Саудовской Аравии совершена попытка покушения на принца — СМИ

По неофициальной информации, за покушением мог стоять один из многочисленных саудовских принцев.

Мухаммеда бен Салман en.farsnews.com В Саудовской Аравии в городе Джидда было совершено покушение на наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который может занять королевский трон.

Об этом сообщает FARS со ссылкой на источники в Эр-Рияде, пишет РБК-Украина.

Собеседники агентства указывают, что принц не пострадал, а организатор покушения уже арестован.

По неофициальной информации, за покушением мог стоять один из многочисленных саудовских принцев, однако, пока имя задержанного не называется.

Издание отмечает, за возможность занять королевский трон в Саудовской Аравии после ожидаемого ухода короля Салмана бен Абдулазиз аль-Сауда в последнее время идет ожесточенная борьба.

Король может уже в ближайшие пять месяцев отказаться от трона в пользу сына, которого он недавно официально сделал наследником.

В ближайшее время он отправится в Марокко в отпуск, и в его отсутствие Мухаммед бен Салман будет исполнять обязанности короля, который станет для него своеобразной проверкой.

Многие не согласны с таким решением.

До оглашения Салманом Мухаммеда наследным принцем первым в очереди на саудовский престол был племянник короля Мухаммед бен Найеф бен Абдул-Азиз, занимавший должности главы МВД и заместителя премьер-министра.

Напомним, Турецкие власти предупреждали Германию о возможном покушении на президента Реджепа Эрдогана на саммите G20 в Гамбурге, который проходил 7-8 июля 2017 года

фото: en.farsnews.com