В Сенате США назвали ключевые условия для снятия санкций с России

По словам сенатора Аляски, первостепенное значение имеет ситуация в Украине.
В противном случае, ограничения будут действовать и в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", — сказал он.
Конгрессмен уточнил, что он имеет в виду в первую очередь ситуацию, связанную с Украиной и "вмешательство" в выборы в США и в других странах.
Напомним, 2 марта президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год, подписав соответствующий указ.