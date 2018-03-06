В Сенате США назвали ключевые условия для снятия санкций с России

По словам сенатора Аляски, первостепенное значение имеет ситуация в Украине.

В США назвали условие, которое позволит России оставить санкции в прошлом Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне заявил, что санкции против России будут аннулированы, если руководство страны прекратит проводить в некоторых регионах международную политику, которая противоречит интересам США.

В противном случае, ограничения будут действовать и в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", — сказал он.

Конгрессмен уточнил, что он имеет в виду в первую очередь ситуацию, связанную с Украиной и "вмешательство" в выборы в США и в других странах.

Напомним, 2 марта президент США Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год, подписав соответствующий указ.