Совет ЕС продлил санкций против Януковича и его окружения

В понедельник, 5 марта, Совет Европейского Союза принял решение о продлении персональных санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Соответствующее решение было принято в рамках заседания Совета ЕС по вопросам сохранения окружающей среды и вступит в силу после обнародования в Официальном журнале ЕС, сообщает УНИАН.

Санкции продлены на год для 13 человек.

Напомним, 6 марта 2014 года Евросоюз впервые ввел санкции в виде замораживания активов в отношении украинских бывших высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича из-за злоупотребления с государственными финансами и нарушения прав человека.

В санкционном списке находятся вместе с Януковичем экс-премьер Николай Азаров, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко. Большинство из них скрываются в России.