В Японии в возрасте 117 лет ушла из жизни старейшая жительница планеты

После ее смерти самым старым считается также житель Японии.

Наби Тадзима умерла в 117 лет Фото: KYODO

Японии умерла местная жительница Наби Тадзима, которой было 117 лет.

Как сообщает The Japan Times, она родилась 4 августа 1900 и была старейшей из людей, живущих на планете.

Женщина жила в поселке Кика префектуры Кагосима. С января она находилась в больнице и уже не могла передвигаться самостоятельно.

В Книге рекордов Гиннеса Тадзима числилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 в 117 лет умерла жительница Ямайки Вайолет Браун. После ее смерти старейшим жителем Земли является 112-летний японец Масадзо Нонака.

Напомним, в 2017 году в испанской Барселоне 15 декабря в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница Европы Ана Вела.