"Ваше место возле параши". Путин рассказал, как к РФ относились иностранцы после развала СССР

Российский лидер не особо стеснялся в выражениях, иллюстрируя старый тезис - "Россия в кольце врагов."

Владимир Путин Vesti-ua.net

После развала СССР с Российской Федерацией иностранцы обращались как с персонажем Евгения Леонова в культовой кинокомедии "Джентльмены удачи", как бы заявляя: "Ваше место возле параши".

Именно так считает президент РФ Владимир Путин. Свое мнение он выразил в интервью, данном для фильма "Путин" (режиссер - Андрей Кондрашов).

"Ваше место возле параши". Вот, по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после развала Советского Союза способ поведения в отношении России. Нам пытаются показать, где наше место, а нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса", – заявил Путин.

По мнению Путина, "чье место и где чьи национальные интересы – нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога", - подытожил он.

Напомним, ранее Путин резко прокомментировал вариант с возвратом Крыма Украине.