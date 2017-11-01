Вмешательство в американские выборы. В США готовят обвинения против чиновников РФ

Прокуроры и агенты собрали улики против российских чиновников.

В США готовят обвинения против чиновников РФ epravda.com.ua

Как минимум шесть членов российского правительства причастны к взлому серверов Демократической партии и изъятии конфиденциальной информации, которая стала публичной во время президентских выборов 2016 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием, пишет "Украинская правда".

"Прокуроры и агенты собрали улики против российских чиновников, и в следующем году они могут выдвинуть обвинения", — говорится в сообщении.

По информации издания, обсуждение этого дела находятся на ранних стадиях.

Отмечается, что представитель Министерства юстиции США и представитель ФБР отказались комментировать выявление российских чиновников, связанных со взломом серверов Демократической партии.

Посольство России не ответило изданию на запрос на комментарий.

Напомним, ранее российских хакеров заподозрили во взломе сетей энергокомпаний США.