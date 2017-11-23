Во Франции российскому сенатору-миллиардеру предъявили обвинение, но не отправили под стражу

Керимову суд назначил залог в несколько миллионов евро, обязал сдать паспорт.

Сулейману Керимово, в частности, запретили контактировать с некоторыми лицами Reuters

Во Франции российскому миллиардеру, члену Совета федерации Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, суд не отправил его под стражу, а назначили залог в пять миллионов евро и запретили покидать страну, пишет РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.

По его данным сенатора также обязали несколько раз в неделю приходить в полицию, сдать паспорт и не контактировать с некоторыми лицами.

В среду — 22 ноября — подозреваемого допрашивал судебный следователь. МИД России направил официальную ноту французским властям, указав, что у Керимова дипломатический иммунитет. Кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство вызвали временного поверенного в делах Франции.

Напомним, Сулейману Керимову французские полицейские задержала поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставили в участок. Узнать больше об инциденте можно здесь.