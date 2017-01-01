Запад даров Путина не принимает. Шендерович о санкциях против России

Шендерович рассказал, на какие послабления может пойти Путин под гнетом санкций.

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович считает, что при правлении президента Владимира Путина мало что может серьезно изменится в отношении западных санкций против России.

Об этом он заявил в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина"

"Путин хочет пригодится Западу, пытаясь пройти между струйками… Он пытался пригодиться Западу в Сирии. Украину разменять... И эти 5 лет показывают, что он хотел бы в политическом смысле вернуть 2012 год, чтобы об Украине забыли, как в "дворовом футболе". Только не надо санкций. Мы не будем нагнетать напряжение. Не будет никакой Новороссии, просто забудем Донбасс, совсем забудем Крым, малазийский лайнер, но только чтобы не было санкций. Мы готовы сотрудничать, дружить, договариваться на внешнеполитическом фронте, мы боремся с терроризмом, ИГИЛ нам враг, давайте договоримся, разменять", — говорит Шендерович.

Однако, отмечает писатель, не получилось. Запад не стал форсировать украинскую ситуацию.

"Никто не будет развязывать третью мировую войну из-за Донбасса и Крыма. Это можно назвать цинизмом, рационализмом. Но тем не менее. С другой стороны, Запад показал, что размена не будет. Что тот сирийский дар Путина, расположить там российских солдат, Запад не принял", — говорит он.

"Вам же не надо, чтобы гибли ваши солдаты. Мы можем послать своих. Это с западных правителей будут спрашивать за каждый миллион потраченный, за каждого погибшего. А в России Путин может позволить себе заплатить сотнями жизней российских военных, не говоря уже о гражданах других стран и тех же украинцах, за свой рейтинг", — говорит сатирик.

Шендерович еще раз отметил, что Запад таких даров не принимает.

"Путин будет искать с Западом точки торговли. Это главное содержание внешней политики договорится с Западом о снятии санкций", — подчеркнул Шендерович.

Ранее бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, РФ и Евразии Майк Карпентер заявил, что самые сильные рычаги давления на РФ из-за агрессии — санкции, потому что они влияют на российскую экономику, есть также дипломатическая изоляция, развитие военных возможностей Украины и НАТО на Востоке.