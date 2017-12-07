Экс-помощник главы Пентагона назвал самые сильные рычаги давления на Россию

Бывший помощник министра обороны США по вопросам Украины, РФ и Евразии Майк Карпентер заявил, что самые сильные рычаги давления на РФ из-за агрессии — санкции, потому что они влияют на российскую экономику, есть также дипломатическая изоляция, развитие военных возможностей Украины и НАТО на Востоке.

Экс-помощник считает, что нужно сделать ставку на приостановление Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, поскольку страна нарушила все основные принципы документа, рассказал он в интервью "Сегодня".

"И я бы настаивал на том, что он должен быть приостановлен до тех пор, пока Россия не вернется в соответствие с этим актом. На практике это должно было значить, что НАТО сможет развернуть постоянные силы в восточных странах, таких как Польша, Эстония или Литва", — отметил собеседник.

По его словам, сейчас есть временное развертывание, и оно является ошибкой. "Нужно постоянное развертывание до тех пор, пока Россия не уберет все свои войска из Украины, и сама не начнет соответствовать принципам Основополагающего акта", — добавил экс-помощник главы Пентагона.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что цель агрессии РФ — уничтожение демократии, либеральных свобод и прав человека, россияне пытаются достигнуть желаемого разными способами — "в одних местах — с помощью танков, в других — с помощью фейковых новостей".