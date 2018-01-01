"Ждали, пока умрут": Следком РФ обнародовал первые выводы о пожаре в Кемерово

По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания.

СК РФ огласил первые выводы по трагедии в Кемерово. РИА Новости

В сгоревшем торговом центре в Кемерово "Зимняя вишня" следователи-криминалисты обнаружили кабели высокого напряжения, которые были проложены через батутный центр в нарушение всех правил.

"Очевидцы рассказали, что пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими кубиками", – говорится в видео российского Следственного комитата с места событий.

По предварительной версии, которую озвучили криминалисты, пожар возник из-за короткого замыкания. При этом очаг был именно в батутном зале, откуда огонь быстро распространился по остальному торговому центру.

По словам представителя следственной группы, большинство находившихся в кинозале скончались от отравления продуктами горения, так как не могли покинуть помещение. Самая большая группа погибших находилась перед одной из дверей, которая была закрыта. Причина, по которой люди не воспользовались второй дверью, неизвестна, добавили следователи.

"По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью", – отметили в ролике.

Ранее была опубликована хронология работы МЧС при пожаре в Кемерово. Сотрудники МЧС России приступили к тушению через час после поступившего сообщения.

Напомним, ранее специалисты пожарной лаборатории МЧС России сообщили, что в Кемерово ТРЦ "Зимняя Вишня" загорелся из-за поджога в детском "сухом" бассейне.