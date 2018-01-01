Жириновский спрогнозировал полную отмену выборов президента в России

По мнению одиозного российского политика, демократия в России неумолимо будет изменяться по "китайскому образцу".

Владимир Жириновский Фото: Facebook/Владимир Жириновский

Прошедшие накануне, в воскресенье, 18 марта, президентские выборы могут стать в РФ последними.

Такое мнение высказал один из кандидатов, лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский в комментарии агентству "Интерфакс".

"Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30−40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля", — считает он.

Жириновский сравнил такой расклад с ситуацией в Китае, где председатель КНР Си Цзиньпин "теперь будет править пожизненно".

Напомним, ранее в Центизбиркоме РФ рассказали, сколько голосов получил Путин на выборах.





